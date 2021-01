Tego zdjęcia miał nikt nie zobaczyć. "Może być przestrogą"

Joanna Koroniewska należy do grona najbardziej atrakcyjnych aktorek w polskim show-biznesie. Co do tego nikt nie ma najmniejszych wątpliwości. Mimo że jest dumną mamą dwóch córek, 12-letniej Janiny i 3-letniej Heleny, wciąż zachwyca figurą nastolatki. Wyglądu mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka z branży. Choć niektórzy fani byli pewni, że sylwetka aktorki jest zasługą genów, to prawda okazuje się być zupełnie inna. To, jak dziś prezentuje się gwiazda, jest wynikiem ciężkiej pracy.