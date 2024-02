Joanna Koroniewska ma dość "M jak miłość". Powiedziała wprost

"Nic a nic mnie to nie obchodzi. I myślę, że nikt nie będzie mnie pytał o pozwolenie. Mało tego, tak długo wykorzystywano moje nazwisko do insynuacji na ten temat, że to już wszystkim się znudziło, nawet fanom serialu. Temat zamknięty dla mnie od dawna" - stwierdziła rzeczowo Koroniewska, która, jak widać, ani myśli o powrocie na plan.