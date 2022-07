Joanna Jędrzejczyk poprowadzi "Pytanie na śniadanie"? Gwiazda TVP ją do tego zachęca

- Bardzo lubię telewizję, lubię kamerę i chciałabym poprowadzić jakiś program. Na przyszłość chciałabym pracować w śniadaniówce i nie ukrywam tego. Bardzo to lubię też poprzez to doświadczenie, które miałam z mediami w Stanach Zjednoczonych. Chciałabym to robić, bo poruszanych jest dużo różnych tematów, jest to takie bardzo lifestyle’owe, także widzę się w tym, bo jestem osobą, która lubi robić bardzo dużo rzeczy, także gdzieś ten show-biznes, media, nadal są w moim zainteresowaniu - powiedziała serwisowi Jędrzejczyk.