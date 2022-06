Joanna Jabłczyńska przygarnęła uchodźców z Ukrainy. "Zostaną chyba na zawsze"

W lutym Rosja zaatakowała Ukrainę, a do Polski zaczęły napływać tłumy uchodźców. Polacy rzucili się do pomocy. Wśród osób, które przyjęły rodziny z sąsiedniego kraju ogarniętego wojną, była Joanna Jabłczyńska. Aktorka znana widzom głównie z "Na Wspólnej" (i radczyni prawna) zaopiekowała się Ukraińcami, zapewniła im bezpieczne miejsce do zamieszkania. Pod koniec lutego gwiazda pisała w sieci: "Nie miałam dawno tak intensywnego weekendu. Był tak intensywny, ponieważ zabierałam wszystkie moje rzeczy z mieszkania na Wilanowie i już jedzie do niego rodzina z Ukrainy".