Joanna Brodzik odpowiedziała styliście. Strój za kilka tysięcy, a wyglądała "jak z lumpeksu"

Wszystko zaczęło się od wypowiedzi, którą Daniel Jacob Dali udzielił serwisowi ShowNews. - Patrząc na jej stylizację, można śmiało stwierdzić, że wstąpiła do sklepu z odzieżą na wagę i włożyła do koszyka, co wpadło jej w ręce, a za całość nie zapłaciła więcej niż przysłowiowe 10 złotych - mówił stylista. Dali ocenił stylizację Brodzik jako "groch z kapustą", bo miała na sobie "dawno niemodny jeans, jeszcze w takim obszernym wydaniu, złota torebka do srebrnej biżuterii i czerwone paznokcie z obuwiem odsłaniającym stopy".