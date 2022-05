Jessica z "Rolnik szuka żony" przeszła metamorfozę. Jest nie do poznania

Jessica to jedna z najbardziej charakterystycznych uczestniczek 5. edycji programu "Rolnik szuka żony". Zawsze do bólu szczera i bezpardonowa. To wystarczyło, aby widzowie oszaleli na jej punkcie. W show miłości nie odnalazła, ale wciąż próbuje zostać gwiazdą. Tak dziś wygląda.