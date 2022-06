Jessica z "Rolnik szuka żony" popełniła gafę. Reakcja fanek była natychmiastowa

Jessica Miemiec była jedną z kandydatek do serca Krzysztofa z piątej edycji "Rolnik szuka żony". I choć w programie nie znalazła męża, to występ w TVP otworzył przed nią nowe ścieżki kariery. Widzowie "Rolnika" wciąż o niej pamiętają i wyrażają swoją sympatię w mediach społecznościowych. Jessica nie jest jednak do końca zadowolona ze swojej popularności.