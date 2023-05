Jessica z "Rolnik szuka żony" odpowiada krytykom ws. komunijnej kreacji

Internautom, najdelikatniej mówiąc, ta kreacja nie przypadła do gustu. Choć nie tyle o styl, co o dopasowanie sukienki do okazji, a raczej jego brak, chodziło w głównej mierze krytykom. W odczuciu większości komentujących stylizację Jessici, ta sukienka bardziej nadawała się do klubu niż na świętowanie kościelnego sakramentu.