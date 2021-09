Jesienna ramówka Telewizji WP. Przygotujcie się na garść hitów

"Poprawczak" to seria dokumentalna osadzona w polskich realiach opowiadająca o dramatycznych losach nieletnich przestępców, którzy trafili do zakładu poprawczego za handel narkotykami, pobicia, kradzieże, zabójstwa. Mówią o życiu za murami poprawczaka i drodze, która ich do niego zaprowadziła. Drodze często tak mrocznej, że aż trudno uwierzyć, że musiały nią iść dzieci - przeważnie wielokrotnie krzywdzone przez własnych rodziców. Program w Telewizji WP w każdy poniedziałek o godz. 19:50.