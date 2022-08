Jesienna ramówka Telewizji WP. Będzie się działo!

To, co można uratować, zgodnie z zasadą "zero waste", Karolina chętnie zostawi, a więc będą przemalowywane komody, wstawiane nowe fronty do szaf, odnawiane stoły. Wszystkie metamorfozy z programu "Nowy Aranż" każdy z widzów jest w stanie przeprowadzić we własnym domu, bowiem Karolina Jakubowska i Nosek korzystają z tego, co można kupić w ogólnie dostępnych stacjonarnych i internetowych sklepach z wyposażeniem wnętrz. To nie są projekty, które zrujnują właścicieli. Oczywiście najważniejszy jest dobry pomysł oraz perfekcyjne wykonanie. Jednak jeśli już się zdecydujecie na remont, to nasz program na pewno zainspiruje Was do działania!