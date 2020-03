Jerzy Weber nie żyje. Był pomysłodawcą Telekamer i redaktorem naczelnym "Tele Tygodnia"

Jerzy Weber zmarł w czwartek 19 marca. Pracował w wydawnictwie Bauer w latach 1992-2008. Był wieloletnim redaktorem naczelnym " Tele Tygodnia ", który do dziś jest najpopularniejszym magazynem telewizyjnym w Polsce.

W 1998 r. dziennikarz powołał do życia nagrody telewizyjne Telekamery . Czytelnicy pisma zaczęli wybierać w plebiscycie swoje ulubione programy i seriale oraz najlepszych aktorów i prezenterów, a stacja TVP przez wiele lat transmitowała galę wręczenia statuetek.

Od 2000 do 2008 r. Jerzy Weber pełnił funkcję wydawcy czasopism telewizyjnych oraz dyrektora wydawniczego Bauera, później był doradcą zarządu ds. segmentu pism telewizyjnych.

Byli współpracownicy pożegnali go pięknym, pamiątkowym wpisem.

"Wielu z nas uczył nie tylko dziennikarskiego fachu, ale przede wszystkim tego, jak w nieskończonej masie informacji nie stracić z oczu najważniejszych rzeczy - prawdy i szacunku dla innych. Uwielbiał z uśmiechem witać się z każdym z nas, pytać o zdrowie, rodzinę, bliskich, po pracy wołał: Do jutra! Dziś my mówimy: Do zobaczenia, Szefie" - napisali w nekrologu pracownicy Segmentu Pism Telewizyjnych Wydawnictwa Bauer.