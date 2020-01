Jerzy Owsiak w "DDTVN": "Zawsze mogliśmy liczyć na Pawła Adamowicza"

Jerzy Owsiak był gościem w "Dzień Dobry TVN". Na kanapie śniadaniówki opowiedział o działaniach organizacji, a także wspomniał Pawła Adamowicza.

Już w niedzielę 12 stycznia odbędzie 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do akcji jak co roku włączyło się grono gwiazd, które przekazały na specjalne aukcje wyjątkowe rzeczy. Jurek Owsiak jako pomysłodawca i organizator tego wyjątkowego wydarzenia, promuje WOŚP w mediach. W sobotę pojawił się w "Dzień Dobry TVN", aby opowiedzieć o tym, co czeka Polaków w tym roku.

Inicjator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podkreśla, że nie chcą skupiać się na tragedii, do której doszło rok temu. Razem z Magdaleną Adamowicz zgodnie doszli do wniosku, że finał akcji jest okazją do celebrowania chwil, kiedy wszyscy się jednoczą.

- W Gdańsku robimy światełko do nieba, aby wspomnieć to, co wydarzyło się rok temu. Kiedy rozmawialiśmy z żoną Pawła 3 tygodnie temu, powiedzieliśmy sobie, że chcemy celebrować zwycięstwo, nie tragedię. Ta tragedia przeszła przez nas wszystkich, wszyscy ją w sobie przetrawiliśmy. To było traumatyczne przeżycie. WOŚP nie jest powodem do takich zdarzeń. To było zdarzenia z udziałem szaleńca. My chcemy pokazać, że mimo to jesteśmy cały czas razem. To nie pokonało tej solidarności ludzkiej, nas Polaków. Nie chcemy się dzielić. Chcemy celebrować zwycięstwo.