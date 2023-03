Jerzy Dobrowolski nie mógł żyć bez alkoholu. Żona przeszła gehennę

Niezapomniane pozostają role Dobrowolskiego w filmach Stanisława Barei: "Poszukiwany, poszukiwana", a zwłaszcza "Nie ma róży bez ognia", w którym aktor stworzył kreację Jerzego Dąbczaka, tyleż odrażającego, co zabawnego. Odzywki tego cwaniaka przeszły do języka potocznego ze słynnym "jogi-babu" na czele. Dobrowolski, podobnie jak jego bohater, miał słabość do alkoholu, chociaż nie miał tak mocnej głowy.