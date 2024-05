Jeremy Renner był w stanie śmierci klinicznej. "Twardy jak skała"

W ramach promocji nowego sezonu "Burmistrza Kingstown" grający w nim Michael Beach udzielił wywiadu dla The Direct, gdzie wspomniał o kondycji sławnego kolegi. - Jeremy to prawdziwy wojownik. Ten facet złamał 38 kości. Właściwie to umarł, o czym nie wiedziałem, dopóki mi sam nie powiedział, i wrócił do życia - mówił Beach.