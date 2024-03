Jennifer Lopez zachwyca figurą. Pokazała się w obcisłym komplecie

Lopez poza robieniem furory na Instagramie jest cały czas aktywna jako piosenkarka i aktorka. Niedawno wydała swój dziewiąty studyjny album "This is Me... Now", który od czerwca do sierpnia będzie promować wielką trasą koncertową po USA. Jeśli chodzi o aktorstwo, to w ostatnich latach zagrała w takich filmach jak "Wyjdź za mnie", "Wystrzałowe wesele" i "Matka", a w kolejce czekają cztery kolejne produkcje z jej udziałem.