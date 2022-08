Jennette McCurdy miała koszmarne dzieciństwo. "Cieszę się, że moja mama umarła"

Na te problemy nałożył się skrajny stres w pracy z reżyserem, który nie stosował taryfy ulgowej wobec swoich podopiecznych. Rządził krzykiem aż do łez. McCurdy dopadły zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. - Mój wewnętrzny głos mówi mi, że muszę dotknąć tej rzeczy 10 razy, zanim dotknę innej też 10 razy. A wszystko po to, żebym mogła następnie podejść do drzwi i otworzyć je pięć razy - powiedziała McCurdy, przyznając, że "głos" ciągle jej powtarzał: "Jeśli tego nie zrobisz, to twoja mama umrze".