Jelonek i Kubiak o TVP. Punktują hipokryzję stacji

- Jakiś czas temu grupka mężczyzn przechodząc obok nas, powiedziała: "ped..ły", ale nie wiem, czy było to skierowane bezpośrednio do nas, bo przeszli tak szybko, że nawet nie zwróciliśmy na to szczególnej uwagi. Wiemy jednak, że jest to swego rodzaju bańka, i w mniejszych miejscowościach nie jest tak łatwo. Czym innym jest dyskryminacja w internecie, tam na porządku dziennym są homofobiczne komentarze pod artykułami o nas, na naszych profilach w mediach społecznościowych na szczęście takie rzeczy pojawiają się dość rzadko - przyznali w rozmowie z Plotkiem.