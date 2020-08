Jego wuj mógł zostać prezesem TVP. Pawlicki nie szczędził krytyki stacji

Od 2019 r. aktor przez ponad dwa sezony grał w serialu " Echo serca ". Produkcja z powodu pandemii musiała wstrzymać prace, a nakręcone wcześniej odcinki spowodowały skrócenie emisji do kwietnia. Antoni Pawlicki i jego koledzy z planu bardzo ucieszyli się, gdy w czerwcu zniesiono obostrzenia sanitarne umożliwiające wznowienie zdjęć do serialu. Mimo że wrócili na plan, widzowie nie zobaczą efektów ich pracy.

"Z przykrością was informuję, że nie będzie kontynuacji naszego serialu. W czerwcu powróciliśmy na plan, podobnie jak wiele polskich seriali w tzw. zaostrzonym rygorze sanitarnym. Co za radość, po trzech miesiącach bez pracy! Niestety dwa dni później dowiedzieliśmy się, że TVP 'zawiesza zdjęcia do odwołania'(???),co w praktyce oznacza zakończenie serialu" - napisał aktor na Instagramie pod koniec czerwca.

"Nie wiemy, czym podyktowana jest decyzja producenta, czyli TVP, bo przecież nasz serial był liderem oglądalności w swoim paśmie! Może ktoś w TVP stwierdził, że skoro teraz polski widz nie ma szans na spotkanie z polskimi aktorami w teatrze, to pewnie lepiej, żeby nie oglądał ich również telewizji i za 2 mld dotacji, które TVP dostała z naszych podatków, kupiła dwa rosyjskie seriale... No cóż..." - czytamy.

Pojawił się cień szansy na to, że aktor znajdzie porozumienie z Telewizją Polską. Na stanowisko prezesa TVP kandydował jego wujek, producent filmowy Maciej Pawlicki. To za jego sprawą światło dzienne ujrzały m.in. "Smoleńsk" i "Legiony", w których to zagrał Antoni Pawlicki. Decyzją z 7 sierpnia to jednak Jacek Kurski został prezesem TVP.