Jego wuj chce zostać prezesem TVP. Jeszcze niedawno nie szczędził krytyki stacji

Antoni Pawlicki zdobył popularność dzięki rolom w produkcjach historycznych. Sporym sukcesem była jego kreacja Janka Markiewicza w serialu TVP "Czas honoru". Od ponad 10 lat aktor często grywał w serialach Telewizji Polskiej. Ale z końcem czerwca nagle się to zmieniło.

Od 2019 r. aktor przez ponad dwa sezony grał w serialu " Echo serca ". Produkcja z powodu pandemii musiała wstrzymać prace, a nakręcone wcześniej odcinki spowodowały skrócenie emisji do kwietnia. Antoni Pawlicki i jego koledzy z planu bardzo ucieszyli się, gdy w czerwcu zniesiono obostrzenia sanitarne umożliwiające wznowienie zdjęć do serialu. Mimo że wrócili na plan, widzowie nie zobaczą efektów ich pracy.

"Z przykrością was informuję, że nie będzie kontynuacji naszego serialu. W czerwcu powróciliśmy na plan, podobnie jak wiele polskich seriali w tzw. zaostrzonym rygorze sanitarnym. Co za radość, po trzech miesiącach bez pracy! Niestety dwa dni później dowiedzieliśmy się, że TVP 'zawiesza zdjęcia do odwołania'(???),co w praktyce oznacza zakończenie serialu" - napisał aktor na Instagramie pod koniec czerwca.