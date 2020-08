Jego córka nagle się wyniosła. Przez kilka miesięcy nie mógł wejść do jej pokoju

Ola teraz chciałaby namówić rodziców do pewnych zmian. Uważa, że są już wypaleni pracą i chciałaby, jak sama opowiada, "tchnąć w nich życie". To właśnie udział w programie "Remont w prezencie" ma być dla nich takim bodźcem do wejścia w nowy, świeży etap. Kiedy więc do ich drzwi puka para prowadzących - Klaudia Halejcio i Marcin Grzelewski - rodzina staje przed wyborem: zaufać córce i pojechać na tygodniowe wakacje, zostawiając dom pod opieką specjalistów czy dalej żyć jak do tej pory.

W domu państwa Orygów jest co robić. Sami zaanektowali pokój po wyprowadzce córki, który udekorowali jedynie wrzuceniem do niego losowo wybranych mebli. Ich syn mieszka za to w skromnym pomieszczeniu z doczepioną do niego garderobą rodziców, odgrodzoną jedynie zasłonką, a posiadającą na wyposażeniu m.in. drabinę malarską. By się ubrać, mama i tata zmuszeni są wchodzić do pokoju nastolatka, by w pełnym najróżniejszych szpargałów pomieszczeniu wyszukać sobie odpowiednie ubrania.