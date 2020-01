Jazz Jennings pokazała "rany bojowe". Przeszła operację korekty płci

Jazz Jennings to 19-letnia gwiazda telewizji, modelka, aktywistka LGBT i jedna z najmłodszych znanych osób, które poddały się operacji korekty płci. W Nowy Rok zamieściła na Instagramie odważne zdjęcie w stroju kąpielowym, prezentując blizny po operacji.

Kilka lat później zaczęła nagrywać na YouTube filmiki pod hasłem "I Am Jazz", w których opowiadała o swoim życiu. Z czasem przerodziło się to w reality show produkowane przez TLC. Telewizyjne "I Am Jazz" doczekało się już czterech sezonów, a w 2020 r. ma się ukazać kolejny.