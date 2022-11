Jay Leno w szpitalu. W garażu doszło do eksplozji

Jay Leno to komik, który zasłynął z prowadzenia programu typu talk-show "The Tonight Show" (1992-2009) w NBC. Od 2009 r. jest gospodarzem "The Jay Leno Show", a kilka lat temu zaczął też prowadzić motoryzacyjny program "Jay Leno’s Garage". 72-latek kolekcjonuje zabytkowe samochody. W niedzielę 13 grudnia, prawdopodobnie przy tankowaniu jednego z nich, doszło do wybuchu benzyny.