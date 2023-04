Jaworowicz zaskoczyła. Tak wypowiedziała się o Kwaśniewskiej

Elżbieta Jaworowicz od lat 80. prowadzi najpopularniejszy magazyn interwencyjny, czyli "Sprawę dla reportera". Choć ma dziś 77 lat, to nie zanosi się na to, by myślała o zakończeniu kariery. Nie wszyscy mogą wiedzieć, że posiadaczka najsłynniejszych nóg polskiej telewizji wypowiedziała się o Jolancie Kwaśniewskiej w książce "Pierwsza pośród dam", która trafi do sprzedaży 10 kwietnia.