Jarosław Kret tłumaczy prawdę o Bestii ze Wschodu

Jarosław Kret: Z tą Bestią ze Wschodu to trochę tak, jak z czarną wołgą…

Czyli to nieprawda? Taka miejska legenda?

To idzie ta Bestia czy nie?

Ja zamiast Bestia mówię Rosyjska Lodówko-Zamrażarka marki Syberia. Czasem ta Syberia rozchyli swoje drzwiczki i trochę chłodu do nas wypłynie. Tam na miejscu, w miejscowości Ojmiakon - to są takie ich syberyjskie Suwałki - temperatura może spaść nawet do – 55 stopni Celsjusza.