Jakimowicz znów atakuje. Tym razem oberwało się Zeltowi

"Na pytanie moje o argumenty Piotra, których użył w rozmowie z producentem sztuki usłyszałem: NO WIESZ, ON NIE ZGADZA SIĘ Z TWOIM KONSERWATYWNYMI POGLĄDAMI, WIESZ JAK NA CIEBIE REAGUJE ŚRODOWISKO. Ja byłem już wtedy stałym komentatorem w programie 'Jedziemy' emitowanym na TVP Info, a nie tak jak kłamie on w swoim wywiadzie. Próbowałem dodzwonić się dzisiaj do Piotra i pogadać, ale nie odbiera. NIE KŁAM, PIOTRZE, NIE KŁAM ‼️ wiadomo, że teraz będziesz brnął w swoje, żeby te wszystkie patetyczne słowa z wywiadu nie stały się funta kłaków warte" - zakończył wpis.