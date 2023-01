Jarosław Jakimowicz o zmarłym koledze. "Dostał zawału w garażu. Czemu nie w domu, przy rodzinie?". Wietrzy spisek

"Patryk był moim kolegą od ponad nastu lat. Kłóciliśmy się często o byle co i blokowaliśmy swoje numery telefonów. Później znów odblokowanie i tak w koło. Jako młody człowiek pracując przy szołbiznesie, który często miesza się z bandytką, chyba kiedyś trochę się nią zafascynował. Ostatnie lata i jego prospołeczne działanie to ewidentnie dowód na to, że tamten czas jest już daleko za nim i że jest przyzwoitym człowiekiem" - napisał Jakimowicz.