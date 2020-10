Jarosław Jakimowicz o wyroku TK. Wystarczyły trzy słowa

Po czwartkowym wyroku TK zawrzało w sieci, a na ulicach Warszawy odbył się protest. W ruch poszły kamienie i gaz pieprzowy. Do sprzeciwu przeciwko zmianom w legislacji dołączają kolejne gwiazdy, które nigdy nie kryły negatywnego stosunku do rządu. Ale nie tylko zwolennicy "dobrej zmiany" są krytycznie nastawieni do wyroku TK.