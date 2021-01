Jarosław Bieniuk w górach. Chwali się zdjęciem z ukochaną i dziećmi

Po śmierci Anny Przybylskiej w 2014 r. Jarosław Bieniuk samotnie wychowywał trójkę dzieci. Od kilku miesięcy wspiera go jednak nowa partnerka, Zuzanna Pactwa, modelka, która na co dzień mieszka w Los Angeles. Na jej instagramowym koncie mogliśmy wyczytać, że jest projektantką mody, tworzącą dla marki Rise by Zuzanna LA, a także zajmuje się fotografią. W 2015 r. pojawiła się również w kilku odcinkach "Żon Hollywood".