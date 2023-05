"Przystanek Alaska". Jak dziś wygląda serialowa Maggie?

Janine Turner miała zaplanowaną karierę już od wczesnego dzieciństwa. Tuż po jej trzecich urodzinach matka zapisała ją do agencji modelek. W tym czasie zaczęła też naukę stepowania i niedługo poźniej stała się się etatową uczestniczką konkursów piękności. Zanim skończyła sześć lat, miała już tytuły: Little Miss Texas, Little Miss Eulis, Little Miss Arlington.