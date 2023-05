Janachowska zdradziła, na co nie pozwala jej zarząd Polsatu. To dla jej komfortu

Jak dodała w dalszej części rozmowy z reporterką serwisu, Izabela nie czyta, co pisze się w sieci na jej temat. - Ja mam w ogóle zabronione czytanie komentarzy na swój temat. Stacja tak dba. Nic by to w moim życiu nie zmieniło. Chyba wypieram te złe rzeczy. Ja jestem raczej tak pozytywnie zakręcona i jeżeli nawet jakieś głupoty przeczytam, to w sekundę to z mojej głowy znika - dodała Izabela Janachowska.