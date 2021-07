Janachowska odchodzi z TVN. Szybko wyłapała ją konkurencja

Janachowska szybko jednak znalazła sobie nowe zajęcie jako prezenterka, co też specjalnie nie dziwi, bo przed kamerą od początku czuła się jak ryba w wodzie. W nowym zawodzie Izabela realizowała swoją pasję – udowodniła widzom, że jest prawdziwą ekspertką od ślubów. Jej programy "W czym do ślubu" czy "I że nie opuszczę cię aż do ślubu" stały się hitami stacji TVN Style, a fani i fanki zgłaszali się do Janachowskiej także poza programem.