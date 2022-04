Jan Suzin miał wielkie powodzenie u kobiet. Porzucona Irena Dziedzic zemściła się

- Zbyszek Jatłoszuk umieścił nas w jakimś starym hotelu pod Kozienicami i stamtąd odwiedzaliśmy gwiaździście wszystkie okoliczne miasta i miasteczka. Motel był drewniany i akustykę miał taką, że słychać było, jak się ktoś przekręcał w łóżku na drugą stronę. O odpoczynku to właściwie nie było co marzyć, bo towarzystwo co wieczór zrzucało z siebie napięcie. A jeszcze miejscowi dokładali swoje, za pomocą przenośnego radia z wielkimi głośnikami. Z pójściem spać najlepiej było odczekać, aż impreza zacznie zdychać. Wtedy jakoś dłużej im zeszło, ale zaczynało już być względnie cicho. Janek spokojnie otworzył okno na oścież. Ustawił na parapecie radio. "A teraz, k...., ja się będę bawił". Nastawił to radio na cały regulator, po czym wsiadł w samochód i pojechał do Warszawy - wspominał. - Można uznać, że była to forma wymówienia.