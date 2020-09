Jan Pietrzak "odleciał" w TVP Info. Prowadzący musiał go hamować

Jan Pietrzak dał upust swojej frustracji na antenie TVP Info. W kuriozalnej tyradzie stwierdził, że kołki wbijane w warszawskie ulice to współpracownicy PO, a elektorat Trzaskowskiego wywodzi się z ekipy komunistycznych władz PRL-u.

Jan Pietrzak to znany satyryk, który od lat angażuje się w życie polityczne. W 1995 r. kandydował nawet na prezydenta RP, publikuje w prawicowej prasie, miał autorskie programy w Telewizji Republika i TVP. Ostatnio był gościem Michała Rachonia w "Jedziemy" na antenie TVP Info.

Fragment programu został opublikowany na Twitterze. Pietrzak zaczął od narzekania na sytuację warszawskich kierowców, którzy jego zdaniem nie mogą nigdzie zaparkować przez liczne słupki ograniczające.

- Z komunikacją jest dramat. Warszawa została zakołkowana dokładnie. Osiem lat rządów pani Gronkiewicz-Waltz polegało na wbijaniu kołków, najpierw co dwa metry, później co pół metra. Te kołki, paliki, słupki to są najwięksi "współpracowniki" tej całej Platformy - mówił Pietrzak ku uciesze Rachonia.

- Te paliki dlatego wsadzali, że znajoma firma tłucze paliki. Kupił se gość taką maszynę i należy do Platformy Obywatelskiej, i oni co roku miliony kołków wbijają w warszawskie ulice - ciągnął Pietrzak. Po tym zarzucie Rachoń próbował obrócić to w żart, bo "paliki nie mają powiązań partyjnych". Niezrażony Pietrzak kontynuował swoją tyradę, biorąc na celownik warszawiaków i wyborców Rafała Trzaskowskiego.

- Elektorat Warszawy to są kolejne pokolenia ludzi sprowadzanych do Warszawy. Ekipa Bieruta przyjechała, dostała mieszkania i się rozmnożyła. Ekipa Gomułki przyszła, została za darmo mieszkania i się rozmnożyła. Gierek przywiózł ze Śląska dziesiątki tysięcy ludzi, dostali mieszkania za darmo i się rozmnożyli. Jaruzelski naściągał nam pułkowników, generałów, dostali mieszkania za darmo i się rozmnożyli. I to jest elektorat Trzaskowskiego - stwierdził satyryk.

- Ale jest Jan Pietrzak w Warszawie. I to najlepszy dowód na to, że to nie tylko tak… Nie tylko w ten sposób - mówił Michał Rachoń, który wyraźnie chciał sprowadzić ten wątek na inne tory.

Pod filmikiem na Twitterze rozgorzała dyskusja. Jedni popierają Pietrzaka, a inni zwracają uwagę, że choć satyryk uderza w "komunistyczny elektorat", to sam też należał do PZPR. Jan Pietrzak, rocznik 1937, był członkiem komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, studiował na Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR. Wcześniej ukończył Oficerską Szkołę Radiotechniczną i przeszedł do cywila w stopniu podporucznika.