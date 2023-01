Jan Paweł II uwikłany w sensacyjną sprawę. Dziewczyna zaginęła 40 lat temu

Jest też i wątek seks-skandalu, który miałby doprowadzić do upadku Jana Pawła II i ostatecznie skompromitować Kościół katolicki. Jedna z teorii zaginięcia 15-latki głosiła, że dziewczyna była molestowana seksualnie przez wysoko postawionego współpracownika Jana Pawła II. By uniknąć wielkiego skandalu, miała zostać wywieziona z Watykanu do innego państwa. Ale czy to nie kolejna teoria, która może brzmieć równie absurdalnie co wątek z Alim Agcą? Ze względu na to, że w ostatnich latach rozlicza się Kościół katolicki z ukrywania przestępstw seksualnych, a Jana Pawła II wskazuje się jako tego, który odpowiadał za tuszowanie skandali, ta teoria w produkcji Netfliksa wybija się najmocniej.