Jan Komasa wbił szpilę Kindze Rusin. Reżyser był gościem w "DDTVN"

Jan Komasa zażartował z Kingi Rusin i jej zdjęcia z Adele na wizji. Dziennikarka zachowała się bardzo profesjonalnie i nie skomentowała słów reżysera.

W sobotnim wydaniu "Dzień Dobry TVN" jednym z gości był Jan Komasa. Reżyser, którego film był nominowany do Oscara, opowiedział o swoim najnowszym filmie "Sala samobójców. Hejter". Na początku rozmowy nie zabrakło jednak pytań o galę oscarową, w której artysta brał udział.

- To impreza trochę większa niż nasze Orły, ale ładunek emocjonalny ten sam. Tam nikogo nie znasz, znaczy znasz z ekranu, ale nie osobiście. Po gali wszyscy chcą się wbić na imprezy "pooscarowe" i zrobić sobie selfiaka - powiedział siedząc na kanapie w studio.

Kinga Rusin nie zareagowała na słowa Jana Komasy i dalej prowadziła rozmowę. Słowa artysty mogły być nawiązaniem do słynnego zdjęcia dziennikarki z Adele, które szybko zniknęło z sieci.

"Sala samobójców. Hejter" najnowszy film Jana Komasy

W najnowszym filmie Jan Komasa poruszył temat wszechobecnego w sieci hejtu. Główny bohater, którego gra Maciej Musiałowski, jest studentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pewnego dnia zostaje przyłapany na plagiacie, co prowadzi do wydalenia go z uczelni.