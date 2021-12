Jan Kliment nie przeprosił Piotra Mroza. "Trzeba po sobie smrodek naprawić"

Zdaniem Mroza przeprosiny byłyby na miejscu: - To nie jest moje marzenie, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli robimy taki mały smrodek, to powinniśmy go jakoś naprawić. Nie mam do niego złości, aczkolwiek ja od niego słów "przepraszam" nie usłyszałem, ale wiem, że przepraszał mnie przez Hanię.