Jan Frycz pokazuje się z żoną tylko od święta. To jedno z nich

Jan Frycz został aktorem z poczucia buntu przeciwko życiu, jakie wybrał jego ojciec. Był inżynierem górnictwa i uważał, że Janek powinien zdobyć praktyczny zawód. - Pomyślałem: To co? Mam tak jak ojciec wstawać o czwartej, wracać zmęczony o piątej, zupa, telewizor i może jakaś miłość? I to ma być całe moje życie? Mimo że ojciec tego nie pochwalał, złożyłem papiery – opowiadał Frycz w Plejadzie.