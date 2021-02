Jan Ciszewski miał swoje grzechy i problemy. Używki, milicja, SB i szantaż

65 lat temu Jan Cieszewski zadebiutował na antenie TVP jako komentator sportowy. Pierwotnie nie miał planu zostania dziennikarzem. Jako dziecko marzył o byciu żużlowcem. Jednak poważna kontuzja, jaką odniósł wieku 10 lat, zmusiła go do weryfikacji życiowych planów. Lekarze nawet obawiali się, że będzie musiał się poruszać na wózku inwalidzkim, groziła mu nawet amputacja nogi. Ostatecznie uratowały Ciszewskiego seria operacji i żmudna rehabilitacja.

Donoszono też o jego problemach z alkoholem, które miały spory wpływ na jego zdrowie. Córka jednak zaprzeczyła, że był pijakiem lub alkoholikiem. - Nikt nigdy nie widział go pijanego. Lubił różne alkohole - od likierów przez whisky, aż do cavy. Był koneserem - stwierdziła. Ciszewski palił dużo papierosów. Przestał, gdy związał się z Krystyną, swoją trzecią żoną. Przy niej starał się prowadzić zdrowy tryb życia.

W latach 60. i 70. Ciszewski miał współpracować z Milicją Obywatelską i Służbami Bezpieczeństwa i donosić na sportowców pod pseudonimem "Sprawozdawca". Jak można przeczytać w książce dra Grzegorza Majchrzaka "Tajna historia futbolu. Służby, afery i skandale", zmuszono go do tego szantażem, ponieważ został przyłapany na grze w pokera na pieniądze. To w PRL-u było zakazane. Jednak jego teczka w Instytucie Pamięci Narodowej nie zawiera podpisanego przez niego zobowiązania do współpracy. Z notatek wynika też, że był wobec służb nieszczery, a co za tym idzie, mało przydatny dla nich.