Jan Borkowski nie żyje. Zasłużony dziennikarz miał 86 lat

- Dwa nieszczęścia zdarzyły się jedno po drugim. Gdy mama była w złym stanie, ojciec był w dramatycznym. Zabrałem tatę do siebie do domu. Zadzwoniłem po rodzeństwo, żeby się z nim mogli pożegnać. Gdy mamy sytuacja się polepszała, lepiej było też ze zdrowiem taty. To ciekawe, prawda? Jak dwoje ludzi może mieć na siebie wpływ – opowiadał w 2019 r. w rozmowie z WP syn Michał Narkiewicz-Jodko.