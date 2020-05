"MTV Cribs": Jakob Kosel pokazuje, jak mieszka. Zobaczcie niepublikowany materiał

Jakob Kosel to kolejna z gwiazd, która zgodziła się zaprosić ekipę MTV do swojego mieszkania. Zobaczcie, jak mieszka popularny model i co robi w swoim mieszkaniu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jakob Kosel pochwalił się swoim mieszkaniem (Materiały prasowe)