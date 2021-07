Jakimowicz o trzeciej płci. Powołał się na "fajnego, znajomego homoseksualistę"

Jakimowicz w dalej części wpisu wprowadził do swojej wypowiedzi figurę, którą często można spotkać w komentarzach osób związanych z prawicą. "Mam znajomego homoseksualistę, wesoły, fajny kumpel i pytam go, kto to te 'others'? On mi odpowiada z humorem, ale stanowczo: no na pewno nie ja. Jak żyć? Dokąd to zmierza?" – napisał. Załączył także screen z protokołu z rubryką związaną z wyborem płci, gdyby ktoś nie wierzył jego słowom.