Jakimowicz lży Wojewódzkiego. Tak zwrócił się do dziennikarza TVN i jego rozmówców

"Od lat Grochola opowiada o swoich problemach, alkoholu, patologicznym związku. Ta tutaj o atakach paniki. Ta sytuacja nie wynika z tego, że to matka wybrała tego faceta pedofila. To nie matka odpowiada, jak długo akceptowała jego jazdy. Na ile rzeczy przymykała oko, na co się godziła, nieważne. Jak długo jej to pasowało, nieważne. Ile razy pili alkohol razem? Nieważne. Wiecie, co jest najważniejsze? Że on teraz pracuje, prawdopodobnie, w TVP. Nie wierzę. Co to za debilna konstrukcja?" - oburza się Jakimowicz.