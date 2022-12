Jaka władza, tacy Giganci. Eksperci miażdżą nagrodę dla Glapińskiego

Jaka władza, tacy Giganci. A już jutro, we wtorek, 13 grudnia, będzie się można dowiedzieć, kto otrzyma nagrody za dziennikarstwo niezależne, nie podporządkowane władzy, a wręcz - zgodnie z istotą tego zawodu - patrzące jej na ręce. Wśród osób nominowanych do laurów Grand Press jest kilka publikujących w Wirtualnej Polsce. I to nie Wirtualna Polska przyznaje te nagrody. Kapituła jest w pełni niezależna, a wskazane przez nią osoby to w swej klasie prawdziwi giganci.