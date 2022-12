"Jaka to melodia?": Ida Nowakowska wygina się na planie programu. Przyćmiła koleżanki

Drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia widzowie teleturnieju "Jaka to melodia?" w telewizyjnej Jedynce zobaczą specjalne wydanie programu. Tym razem znajomość polskich i zagranicznych szlagierów sprawdzą gwiazdy drugiej edycji programu "You Can Dance - nowa generacja": Edyta Herbuś, Katarzyna Cichopek i Ida Nowakowska.