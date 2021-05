"Jak zapomnieć" śpiewali wszyscy. Dziś niewielu pamięta o Jeden Osiem L

Utwór "Jak zapomnieć" szybko stał się hitem. Puszczano go wszędzie, a Jeden Osiem L rozpoczął intensywną trasę koncertową: - Mieliśmy po 20 lat i w kilka miesięcy z ławek przed blokiem trafiliśmy do Opola, między ludzi, których znaliśmy z telewizji. Na zamknięte rauty, wśród elegantów w gajerach – opowiada "Wyborczej" Jacek Paczkowski. – Nie mieliśmy pojęcia, co tam robimy. Ja nigdy wcześniej nie leciałem samolotem, nigdy wcześniej nie byłem za granicą. Nikt z nas chyba nie był. A tu nagle lecisz na występ w USA, dla Polonii! To było dużo ponad to, co nasz mózg mógł przetrawić.