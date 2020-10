Jak poradzić sobie z remontem bez męża? Można go dostać w prezencie

Panią Danutę postanowiła poratować jej córka, Olga, na co dzień makijażystka pracująca w stolicy, przy okazji matka trójki dzieci, w których wychowaniu wspiera ją m.in. jej matka. To ona pokazała córce, co to znaczy być matką i właśnie za to Olga chciała jej podziękować. Uznała też, że najlepszym na to sposobem będzie podarowanie jej... "Remontu w prezencie".