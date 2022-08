Jacek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o kulisach zaręczyn. Jak zaskoczył ukochaną?

Jacek to uczestnik pierwszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Poszedł do programu po miłość i przygodę życia. Niestety czekało go rozczarowanie. Jego telewizyjna żona Natalia od początku po prostu go... nie lubiła. Nie zmieniła nastawienia ani pochmurnej miny nawet na chwilę, więc małżeństwo oczywiście się rozpadło.