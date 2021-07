Jacek Rozenek jest w trudnej sytuacji. Stracił pracę, na której mu zależało

Po wyjściu ze szpitala czekała go wielomiesięczna rehabilitacja. Aktor ciężko trenował, by zacząć lepiej funkcjonować. Choć powrót do pełnej sprawności niewątpliwie zajmie mu jeszcze sporo czasu, to może chociażby pracować. "W porównaniu z tym, jak wyglądałem zaraz po udarze, teraz mój stan zdrowia jest bardzo dobry" – powiedział jakiś czas temu w rozmowie z "Twoim Imperium".