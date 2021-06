Jacek Rozenek został ojcem w młodym wieku. "Bardzo się bałem"

- Oczywiście są typy osobowości, którym potrzebny jest taki rodzaj przygotowania, ale to tak naprawdę niczego nie wyjaśnia. Dopiero życie z dzieckiem uczy nas roli rodzica. Życie to jest nauka. Życie nie polega na tym, że się wie, jak żyć, bo się przeczytało kilka mądrych podręczników, w których piszą, jak je zaplanować. To wszystko to jest proces. Czasem długi i trudny, ale zawsze proces – wyjaśnił Jacek Rozenek.