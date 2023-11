Muzyk Ich Troje ma nowy zawód. "Potrafi pan robić coś pożytecznego?"

- Równolegle zrobiłem już uprawnienia SEP. To są uprawnienia, które dają mi możliwość pracy w nowym zawodzie, mogę więc zakładać ludziom prąd w domach i robić całą elektrykę. Do tego mogę robić pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych i pomiary kontrolne, bo ludzie często zapominają, że mają obowiązek co pięć lat zrobić przegląd instalacji elektrycznej. To może zrobić elektryk z uprawnieniami, który może wystawić protokół, a ja to już mogę robić - chwali się Łągwa.